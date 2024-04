Parket Halle-Vilvoorde viert tiende verjaardag: "Trots op wat we bereikten"

Procureur des Konings Carol Vercarre benadrukt dat ze trots is op de resultaten die het parket de voorbije tien jaar bereikte. “En dat ondanks de huisvestingsproblemen en personeelstekorten,” klinkt het. “Het parket zette expliciet in op verkeersacties tegen alcohol, drugs en gsm-gebruik achter het stuur, een vervolgingsbeleid voor winkeldiefstallen, illegale taxi’s, money mules, inbraken en drugs,” somt Vercarre op. Ook organiseerde het parket meerdere themazittingen rond dierenwelzijn, afwezige bijzitters van verkiezingen, valse covid-certificaten en fraude.” Vercarre geeft aan verder in te zetten op de werking en uitbreiding van justitionele zaken. “Recent was er de opening van het Veilig Huis in Halle en ik hoop daar binnenkort een eigen Zorgcentrum voor Seksueel Geweld aan toe te voegen.”