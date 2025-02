Politie zoekt man die verkleed als vrouw gewapende overval pleegt op goudwisselkantoor in Dilbeek

Op zaterdag 16 maart 2024, een dag voor carnaval in Dilbeek, belt een opvallende figuur om 15u19 aan aan het goudwisselkantoor langs de Ninoofsesteenweg. “Zodra de medewerkster deze binnenliet, werd duidelijk dat het geen vrouw was maar een man verkleed als vrouw”, klinkt het bij de politie. “Hij haalde meteen een mes boven, bedreigde de medewerkster en doorzocht de handelszaak. Hij sloot de medewerkster vervolgens op in de bureauruimte van de zaak en nam de vlucht met juwelen en buitenlands geld.”

De man vluchtte te voet langs de Ninoofsesteenweg, richting Ninove, en stak ter hoogte van de Colruyt de steenweg over. Hij werd voor het laatste gefilmd aan een fietsenwinkel op de Ninoofsesteenweg, ter hoogte van huisnummer 193. “Voor de overval was hij voor het eerst te zien aan een afgelegen parking gelegen in een steegje dat de Kaudenaardestraat met de Ninoofsesteenweg verbindt. Eens op de steenweg wandelde hij voorbij de Colruyt richting het goudwisselkantoor”, aldus de politie. “De man legde voor en na de feiten een grote afstand te voet af. Mogelijk is hij ergens in een auto gestapt.”

De verdachte is een man, ongeveer 1m80 groot en mager gebouwd. Hij heeft blauwgrijze ogen en sprak Frans zonder accent. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zonnebril, een felroze muts, een blonde pruik, een lange zwarte jas met kap en donkere, hoge schoenen. Hij had een zwarte handtas en een mes met een rood lemmet bij zich.

Heb je meer informatie over deze zaak? Dan kan je bellen naar het gratis nummer 0800/30 300 of invullen of je kan mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.