Steenokkerzeel blijft zich verzetten tegen bouw van nieuw vertrekcentrum voor asielzoekers

De Regie der Gebouwen heeft een aannemer aangesteld die het nieuwe vertrekcentrum in Steenokkerzeel zal bouwen en daarna negen jaar onderhouden. Het gaat om een investering van zo’n 21,3 miljoen euro. “In 2022 lanceerden we een plan dat voorziet in vier gesloten centra, waaronder dit vertrekcentrum in Steenokkerzeel. Met de aanstelling van een aannemer zetten we voor het vertrekcentrum van Steenokkerzeel nu de laatste stap naar de bouw”, zegt uittredend staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor. “Wie een bevel krijgt om het grondgebied te verlaten, moet ook effectief vertrekken. Met het aanklampend terugkeerbeleid zorgen we meer dan ooit voor opvolging van die mensen.”

Het vertrekcentrum voor kort verblijf in Steenokkerzeel is het eerste van de vier nieuwe gesloten centra dat gerealiseerd zal worden en zal plaats bieden aan 50 personen. In het centrum zullen vreemdelingen verblijven die al geïdentificeerd zijn en voor wie er op zeer korte termijn een gedwongen verwijdering ingepland staat. Het doel is om in het najaar van 2024 het omgevingsvergunningsdossier in te dienen, eind 2026 moet de bouw klaar zijn. “De bewoners zullen er enkele dagen verblijven in afwachting van hun uitzetting uit het land. Het centrum biedt eveneens een antwoord op actuele operationele moeilijkheden”, aldus De Moor.

Burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon liet zich eerder al negatief uit over de komst van het nieuwe vertrekcentrum. Het wordt vrijwel zeker dat dat er nu toch komt. “We zijn de enige gemeente met twee asielcentra op het grondgebied en daar komt er nu nog één bij. Ik weet dat dit veel vraagt van ons politiekorps”, zegt Ryon. “We hebben dat eerder al aangekaart, maar het blijft oorverdovend stil vanuit de federale overheid. Ik wil dat er een structurele oplossing komt. Onze gemeente en politie moet extra middelen om het allemaal te kunnen bolwerken”, besluit Ryon.