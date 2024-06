Uitbater Singh in shock na brutale overval op Houtemse buurtwinkel: “Ze zetten een mes op mijn keel en eisten geld”

Singh Mukhtyar is sinds twee jaar uitbater van de Houtemse boekhandel in de Damstraat. Dinsdag om 21.50 uur werd hij slachtoffer van een gewapende overval. Drie gemaskerde mannen, gewapend met messen, kwamen net voor sluitingstijd de winkel binnengestormd. “Ze bedreigden mij en zetten een mes op mijn keel”, zegt Singh. “Doe absoluut niks en geef ons uw geld”, snauwden ze mij in het Frans toe. Op dat moment had hij wat geld in zijn hand dat hij aan het tellen was. De overvallers namen zowel die biljetten als het geld in de kassa mee. “Op goed dertig seconden waren ze weer verdwenen. Ze vluchtten te voet weg. Enkel met contant geld, zonder sigaretten of iets anders. In totaal hebben ze zowat 600 euro meegenomen.”

Singh vermoedt dat de overvallers bekend waren met de winkel. “Hoewel ze onherkenbaar waren met kappen, doeken voor hun mond en zonnebrillen wendden zich bewust af van de bewakingscamera’s. Ze wisten duidelijk dat de frituur en het café aan de overkant, waar normaal veel beweging is, dicht zijn op dinsdag zodat het hier dan erg rustig is.” Hoewel Singh geen verwondingen heeft opgelopen, is hij nog steeds in shock. “Het is de eerste keer dat ik zoiets meemaak.”

De politie kwam ter plaatse en het parket Halle-Vilvoorde bevestigt de feiten. “Drie verdachten hebben de eigenaar van de winkel bedreigd met messen en konden de inhoud van de kassa buitmaken”, zegt woordvoerster Ingrid Moriau. “De verdachten namen daarop de vlucht en zijn spoorloos. Het onderzoek loopt.” Het is niet de eerste keer dat de buurtwinkel in Houtem overvallers over de vloer krijgt. Eind februari 2022 gingen twee gewapende mannen aan de haal met ongeveer 600 cash uit de kassa en zowat 150 pakjes sigaretten. Na een klopjacht kon één van hen, een 16-jarige uit Vilvoorde, opgepakt worden. Singh Mukhtyar nam de zaak nadien over van de vorige uitbaters.