Vrienden moesten niet betalen: IKEA eist 66.000 euro schadevergoeding

De directie van het IKEA-filiaal in Zaventem verwittigde in juni 2022 de politie toen de diefstallen aan het licht kwamen. Op camerabeelden was te zien hoe een van hun kassiers een aantal mensen goederen liet meenemen zonder te betalen. “Hij deed alsof hij de aankopen scande en printte nadien een blanco kassa-ticket uit”, klonk het bij openbaar aanklager Karel Claes. De betrokkenen deden daarna telkens alsof ze betaalden. Ze staken zelfs hun bankkaart in de terminal, maar er ging geen geld van de rekening.”

De man werd opgepakt en verklaarde dat hij regelmatig geld kreeg van enkele vrienden, die hij aan de kassa liet passeren. In het totaal zou hij op die manier 5.000 euro hebben verdiend. Volgens de advocaat van IKEA Belgium zou er alles samen voor 66.431 euro zijn gestolen.

Het parket eist een straf van 1 jaar cel met uitstel tegen de voormalige kassier, en celstraffen van 2 tot 8 maanden met uitstel voor vier personen die een of meerdere keren kosteloos langs de kassa zouden hebben gepasseerd.

Vier van de vijf beklaagden geven de feiten toe en vroegen via hun advocaat om een milde straf. “We waren jong”, klonk het. “We hebben ons laten meeslepen.” Eén verdachte ontkent dat hij spullen had gestolen, ondanks de verklaringen van zijn medebeklaagden.

Vonnis op 5 november.