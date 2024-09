Vrijspraak voor oud-burgemeester Emmerechts, ex-schepen en ondernemer: “Eindelijk is recht geschied”

In juni van vorig jaar werden Emmerechts, Verbeke en Van Doorslaer veroordeeld voor belangenneming, passieve corruptie en actieve omkoping. Volgens de rechtbank ontvingen de politici snoepreisjes van bevriend ondernemer Gunther Van Doorslaer in ruil voor het afleveren van vergunningen. Ze gingen alle drie in beroep en de rechter spreekt hen nu volledig vrij. Het Hof van Beroep oordeelt dat de feiten onvoldoende bewezen zijn. Zo staat in het arrest dat het 'helemaal niet vast staat dat gemeentelijke beslissingen die werden genomen, te wijten zijn aan vriendjespolitiek of cliëntelisme.'

Over de zogenaamde ‘snoepreisjes’ oordeelt de rechtbank nu dat zowel Emmerechts als Verbeke hun reiskosten zelf betaalden. Advocaat Gauthier Baudts van Wim Verbeke reageert tevreden. “De vrijspraak is zeer terecht en een signaal van het Hof van Beroep”, zegt Gauthier Baudts. “De plaats voor gemeentepolitiek is niet de correctionele rechtbank. Het ging om een trouwfeest, daar mag je toch naartoe gaan? De uitspraak in eerste aanleg was buiten proportie. Uiteindelijk was dit een storm in een glas water.”

Het trio reageert tevreden op de uitspraak. “Het is een blok dat van mijn schouders valt”, zegt Wim Verbeke. “Mijn moeder heeft hier ook hard onder geleden. We hebben alle drie onze onschuld altijd uitgeschreeuwd. Zo’n jarenlange procedures slopen je als mens. De vrijspraak is de enige juiste uitspraak. We hebben niks misdaan.” Volgens Jos Emmerechts is recht geschied. "We voelen ons opnieuw goed onder de mensen. Velen vroegen mij ook of ik me niet opnieuw kandidaat zou stellen voor de verkiezingen. Ik ben vrijgesproken en mijn naam is gezuiverd. Dus ik stel me opnieuw kandidaat bij LB+.”

Ondernemer Gunther Van Doorslaer reageert opgelucht. “De hele aanklacht was gestoeld op drijfzand”, zegt Van Doorslaer. “Beschuldigd worden van dingen die onterecht zijn, dat doet wat met een mens. We kunnen het nu achter ons laten en gaan verder met ons leven. Dat is het voornaamste. Wat ik wel nog wil zeggen in de marge van dit proces: jaloezie is een vies beest. Wie het schoentje past, trekke het aan.”