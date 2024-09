Vrouw uit Vilvoorde vrijgesproken voor kindermoord, maar wel schuldig aan onvrijwillige doodslag op baby

In de nacht van 18 op 19 februari 2019 stormde de beschuldigde de trap van het Brusselse Hotel De France af naar de receptie, toen ze het bijna levenloze lichaampje van haar baby had aangetroffen onder een kussen op het bed van de hotelkamer. De receptionist probeerde het kind nog te reanimeren, waarna het in kritieke toestand werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De baby overleed korte tijd later. Soraya S. De vrouw werd uiteindelijk doorverwezen naar het hof van assisen op verdenking van kindermoord. De vrouw heeft altijd ontkend dat ze haar baby heeft verstikt en kreeg de afgelopen dagen gehoor bij de volksjury van het Brusselse assisenhof, dat haar vrijsprak voor kindermoord.

De advocaat van Soraya S. is tevreden met het arrest en het werk van de twaalf gezworenen en pleit voor het voortbestaan van het assisenhof in zijn huidige vorm. “Wat hier vandaag is gebeurd, is een demonstratie van het feit dat de volksjury absoluut moet blijven bestaan”, klinkt het bij meester Nathalie Galant. “Deze beslissing bevestigt de legitimiteit van een assisenjury.”

De vrouw wordt wel verantwoordelijk geacht voor de dood van de baby. Volgens de jury overleed het kind door onvrijwillige doodslag. Daarvoor krijgt de Vilvoordse twee jaar cel. Dat is de maximumstraf voor onopzettelijke doodslag door een gebrek aan voorzorg en voorzichtigheid.