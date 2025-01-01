De onderkant van het Viaduct van Vilvoorde

Binnenkijken in de werf van het Viaduct van Vilvoorde: "Eén van de meest complexe en langste bruggen van het land"

Onze redactie kreeg vandaag een exclusieve rondleiding binnenin het Viaduct van Vilvoorde. Al twee jaar werkt de Werkvennootschap met man en macht aan de renovatie ervan. Totnogtoe bleef de impact op het verkeer beperkt: er gelden snelheidsbeperkingen, er is een trajectcontrole en zwaar vervoer wordt er tijdens de weekends geweerd. Vanaf 2027 neemt de verkeershinder toe. Over 6 jaar moet alles klaar zijn.

"Het Viaduct van Vilvoorde is één van de meeste complexe en langste bruggen van het land en we doen er alles aan zodat die economische slagader van de Europese economie kan voortbestaan, aldus Marijn Struyf van De Werkvennootschap. De renovatie ervan is impressionant. Er komt heel wat bij kijken en het is precisiewerk.

_ Kijk in ons nieuws binnen in het viaduct. _

In het Viaduct van Vilvoorde

Meest bekeken

Justitie

Twee verdachten gevat na gevaarlijke achtervolging in centrum Asse

Sport

Lucas Coenen ziet kansen op wereldtitel slinken: “Ik moet leren agressiever te rijden”

maa 8 sep
Jeugd
Justitie

Stad Halle en politie wil GAS-boetes aan 14-jarigen kunnen opleggen: “Pas in laatste instantie, maar stok achter de deur is nodig”

vrij 5 sep
De Cora-vestigingen sluiten volgend jaar de deuren
Economie

Delhaize opent vestiging op Cora-site in Anderlecht: “Belangrijke mijlpaal in commerciële herontwikkeling”

maa 8 sep
De onderkant van het Viaduct van Vilvoorde
Mobiliteit
Economie
Vlaamse Rand

Binnenkijken in de werf van het Viaduct van Vilvoorde: "Eén van de meest complexe en langste bruggen van het land"

Meer nieuws uit de regio

Cultuur

Gospelkerk opent deuren in Asiat Park in Vilvoorde: “We willen iets betekenen voor de mensen”

Politie kan vanaf nu rechtstreeks meekijken met NMBS-camerabeelden in en rond treinstations, ook Vilvoorde blij met extra wapen in strijd tegen criminaliteit
Mobiliteit
Samenleving

Politie kan vanaf nu rechtstreeks meekijken met NMBS-camerabeelden in en rond treinstations, ook Vilvoorde blij met extra wapen in strijd tegen criminaliteit

don 4 sep
Jeugd
Onderwijs

Meer dan 230 leerlingen van De Biekorf in Vilvoorde krijgen gratis gezonde lunch: “Zonder brandstof raak je nergens”

din 2 sep
Onkruid woekert op begraafplaats van Vilvoorde: “Soms metershoog”
Groen
Samenleving

Onkruid woekert op begraafplaats van Vilvoorde: “Soms metershoog”

vrij 29 aug
Belgian Cat Marie Vervaet is zesde stadsambassadeur van Vilvoorde
Sport
Samenleving

Belgian Cat Marie Vervaet is zesde stadsambassadeur van Vilvoorde: “Marie maakt onze stad trots”

vrij 29 aug