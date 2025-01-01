Binnenkijken in de werf van het Viaduct van Vilvoorde: "Eén van de meest complexe en langste bruggen van het land"
Onze redactie kreeg vandaag een exclusieve rondleiding binnenin het Viaduct van Vilvoorde. Al twee jaar werkt de Werkvennootschap met man en macht aan de renovatie ervan. Totnogtoe bleef de impact op het verkeer beperkt: er gelden snelheidsbeperkingen, er is een trajectcontrole en zwaar vervoer wordt er tijdens de weekends geweerd. Vanaf 2027 neemt de verkeershinder toe. Over 6 jaar moet alles klaar zijn.
"Het Viaduct van Vilvoorde is één van de meeste complexe en langste bruggen van het land en we doen er alles aan zodat die economische slagader van de Europese economie kan voortbestaan, aldus Marijn Struyf van De Werkvennootschap. De renovatie ervan is impressionant. Er komt heel wat bij kijken en het is precisiewerk.
_ Kijk in ons nieuws binnen in het viaduct. _