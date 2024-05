Herinrichting Ring miljard duurder dan begroot: “Gevolg van inflatie en duurdere bouwmaterialen”

De zoektocht naar een private partner wordt dit najaar opgestart. “De partner zal zowel instaan voor het ontwerp, de bouw, financiering als onderhoud van de infrastructuur. Zo garanderen we dat alles als één geheel wordt aangepakt, vermijden we tijdelijk oplapwerk en garanderen we duurzame verkeersveiligheid en leefbaarheid”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “Met deze beslissing garandeert de Vlaamse Regering de broodnodige middelen om de Ring maar ook de aanpalende omgeving in Machelen, Zaventem en Kraainem een betere toekomst te geven.”

Het gaat om de zone tussen de verkeerswisselaars in Machelen en Sint-Stevens-Woluwe. “De Ring krijgt er twee gescheiden vlottere en veiligere verkeersstromen: een stedelijke Ringweg voor bestemmingsverkeer en een doorgaande Ringweg voor het verkeer met een langer traject”, klinkt het. “In de omgeving wordt ook ingezet op nieuwe fietsverbindingen, meer ruimte voor natuur en een verhoging van de leefbaarheid. Op basis van de huidige inzichten worden de kosten geraamd op 1,2 miljard euro. In 2026 kunnen de effectieve werken starten."

De werken zouden zo'n vier tot vijf jaar duren. De volledige herinrichting van het noordelijke deel an de Ring rond Brussel wordt intussen geschat op 3,5 miljard euro. In 2021 was nog een bedrag tussen 2 en 2,5 miljard begroot. Volgens bevoegd minister Lydia Peeters komt de meerkost door de inflatie, duurdere bouwmaterialen en het feit dat nu pas duidelijk is welke werken er moeten uitgevoerd worden.

Voka Vlaams-Brabant is alvast tevreden met de beslissing van de Vlaamse regering. “Na een kwarteeur kunnen de werken eindelijk beginnen. De hele zone is van economisch belang omwille van de talrijke bedrijventerreinen en Brussels Airport. De mobiliteitsknopen ontwarren zorgt voor een betere doorstroming”, besluit gedelegeerd bestuurder Kris Claes.