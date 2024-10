Langste fietsbrug van Vlaanderen ingehuldigd: “Veilige doorgang tussen Machelen en Zaventem”

Deze fietsbrug bevindt zich vlak naast de NAVO, op de grens van het Vlaamse en Brusselse gewest. “Niet enkel buurtbewoners maar ook werknemers uit de talloze bedrijven in de buurt kijken al een poos reikhalzend uit naar de opening van de brug”, zegt Marijn Struyf. “Dankzij deze route winnen ze immers heel wat tijd op hun fietstraject. De opening van de langste fietsbrug is opnieuw een belangrijke mijlpaal in dit continu streven naar veilig en vlot fietsverkeer als een waardig alternatief voor het verzadigde autoverkeer.”

De bouw van de brug is een onderdeel van het programma Werken aan de Ring. Het maakt deel uit van de ambitie van de Vlaamse overheid om meer dan 115 kilometer nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen langs de Ring. “Eerst werd de fietsbrug langs de spoorlijn tussen Machelen en Zaventem aangelegd gebouwd, die is goed voor jaarlijks meer dan 150.000 fietsers. Ook de brug over het Vierarmenkruispunt en de fietsbrug aan het op- en afrittencomplex behoort tot die ambitie”, aldus Struyf.