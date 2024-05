Wemmel haalt betonblokken weg na protest handelaars: "Klanten bleven weg"

Vorige maand nog protesteerden de handelaars rond de Markt tegen het mobiliteitsplan en vooral de knip aan de bovenzijde van de Markt met betonblokken om sluipverkeer tegen te gaan. De handelaars maakten hun beklag over het feit dat ze minder bereikbaar waren en dat ze omzetverlies hadden door de betonblokken.

“We hadden de Markt aan één van de vier zijden afgesloten om sluipverkeer te weren”, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste. “Maar handelaars kregen minder klanten en we zijn dan in overleg gegaan. We gaan de betonblokken wegnemen. De straat bovenaan wordt wel enkele richting. Zo zullen we vooral tijdens de avondspits de doorstroming herstellen en is er een normale circulatie. Ook in de tuinwijk niet ver van de Markt wordt de situatie gewijzigd, zodat sluipverkeer er wordt geweerd, maar de inwoners zelf vlot in en uit de wijk kunnen rijden.”