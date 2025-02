Complexe rioleringswerken in Wemmel: "855 palen nodig om gescheiden riolering te dragen"

Van het kruispunt met de Steenweg op Brussel tot voorbij het kruispunt Ronkel-Dijk wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Momenteel komt het afvalwater van de Ronkel terecht in de achterliggende vijver, vanwaar het via een overstort in de Molenbeek terechtkomt. Wanneer de werken klaar zijn komt het afvalwater niet langer in de vijver terecht. "'t Is eigenlijk een van de laatste projecten die kadert in de zogenaamde reductiedoelstellingen", zegt Jeroen Defranq, de projectleider bij Farys. "De reductiedoelen leggen op dat alle vuilvracht van de waterlopen en beken te halen zodanig dat de natuur zich kan herstellen."

Om de gescheiden riolering aan te leggen zijn evenwel uitzonderlijk complexe werken nodig. 855 grindpalen moeten verhinderen dat het rioolstelsel in de drassige ondergrond zou wegzakken. "De buis wordt in de grond gedreven en onderaan valt de grind eruit en gaan we die meermaals in de grond zijdelings wegduwen. Zo komen we stapsgewijs omhoog om de grindkernen te beëindigen", zegt werfleider Harald De Houwer. De werken hebben een al even uitzonderlijk kostenplaatje: 2,2 miljoen euro. Daarvan subsidieert de Vlaamse Milieumaatschappij 1 miljoen euro.

De werken vorderen gestaag. Elke dag gaan zo'n 35 grindbuizen de grond in. "We merken tijdens het slaan van de palen dat de ondergrond vrij zacht is en er weinig trillingen zijn of hinder voor de buurt", zegt schepen van Grondgebiedszaken Raf De Visser. "Maar het zijn natuurlijk intense werken die zes maanden zullen duren, niet ideaal voor de buurtbewoners." Zeker tot en met augustus is er geen doorgaand verkeer mogelijk.