Herinrichting Ravaarstraat als groenblauwe verbinding krijgt vorm

De heringerichte Ravaarstraat op grens van Vilvoorde met Steenokkerzeel krijgt stilaan vorm. De vroegere gemeenteweg is een groen fiets- en wandelpad geworden dat het dieren ook makkelijker maakt om de E19 over te steken. Eind dit jaar moet de weg volledig opengaan, onlangs is een opvallende houten leuning geplaatst.