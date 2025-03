Ikea stelt 'Belgische' elektrische trucks voor in vestiging Zaventem: "Tegen 2027 emissievrij"

De nieuwe elektrische voertuigen die Ikea België kocht, zullen jaarlijks ongeveer 35.000 grote bestellingen, zoals keukens en slaapkamers, vervoeren vanuit de distributiecentra van de winkels naar de klanten thuis. Ikea wil zo op een duurzame manier tegemoet komen aan de groeiende populariteit van het online bestellen.

De woonwinkelketen rekent voor het vervoer van de bestellingen op de diensten van het Zellikse transportbedrijf VDP. Zij zoeken al jaren naar duurzame methodes voor leveringen. “Onze eerste stap was het creëren van een multi-hubomgeving. Zo moesten we niet alle transport vanuit Zellik organiseren, maar werken we vanop verschillende plaatsen in het land en kunnen we de zogenaamde ‘last mile-kilometers’ zo beperkt mogelijk houden,” zegt Steven De Bruyn, CEO van VPD.

Voor Ikea is de aankoop van de elektrische voertuigen een nieuwe stap in het duurzaamheidsverhaal. In het totaal investeert het bedrijf meer dan 5 miljoen euro in uitstootvrije logistiek in ons land.