Vlaamse regering neemt volgende horde voor herinrichting verkeersknooppunt Groenendaal

De herinrichting van het verkeersknooppunt Groenendaal in Hoeilaart komt dichterbij. De Vlaamse regering stelde het ontwerp ervan voorlopig vast. “Daardoor komen veiliger en vlotter verkeer op het knooppunt een stap dichterbij,” klinkt het bij de Werkvennootschap. In de voorgestelde oplossing komt er ook meer ruimte voor een groene verbinding in het Zoniënwoud.