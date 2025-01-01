Nationale vakbondsactie op 14 oktober: alle vertrekkende passagiersvluchten Brussels Airport geschrapt

De luchthaven verwacht dat een groot deel van het G4S-personeel, dat instaat voor de veiligheid op de luchthaven, zal staken op 14 oktober. Daarom schrapt Brussels Airport alle vertrekkende passagiersvluchten. Ook sommige inkomende vluchten zullen hinder ondervinden.

Wie een vlucht heeft geboekt op 14 oktober zal niet kunnen vertrekken, klinkt het bij de luchthaven, en wordt gevraagd om thuis te blijven. De luchtvaartmaatschappijen zullen de getroffen passagiers zelf contacteren en informeren over de annulering van hun vlucht en de mogelijkheden die ze hebben.

De nationale stakingsdag op 14 oktober is al de zesde nationale manifestatie dit jaar.