Vilvoorde vraagt minder-hinderplan voor werken aan viaduct: “Wijken beschermen tegen vrachtwagens"

Met een fysieke barrière wordt zwaar verkeer voortaan tijdens het weekend geweerd van het viaduct van Vilvoorde. Een maatregel die - op basis van het eerste weekend - z'n effect niet mist, zegt kersvers Vlaams minister Annick De Ridder in het Vlaams parlement. “Er is maar één vrachtwagen die zich heeft vastgereden op het viaduct, wat erop wijst dat het zwaar verkeer toch wel wegblijft”, zei Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder in het Vlaams parlement. “De herstellings- en laswerken kunnen dus plaatsvinden. Hoe beter dat verbod wordt nageleefd, hoe sneller de werken klaar zijn.”

Ondanks dat de laswerken al twee maanden vertraging hebben opgelopen, houdt de Vlaamse overheid vast aan het vooropgestelde schema. Tot het voorjaar van 2026 is daarom zwaar verkeer tijdens het weekend niet toegestaan op het viaduct. De laatste afslag die vrachtwagens kunnen nemen is de afrit 6 in Koningslo. "Daar dreigt het fout te lopen", zegt burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte. "Ik wil dat er dringend werk gemaakt wordt van een minder-hinderplan. Ik kan alleen maar vaststellen dat er geen alternatief routeplan is die de buurten rondom het viaduct te beschermen tegen vrachtwagens. Ik vraag de Vlaamse administratie dan ook contact op te nemen met de betrokken politiezones om dringend werk te maken van dat minder-hinderplan”, zegt Bonte.

Eerder trokken werkgeversorganisatie Unizo en mobiliteitsfederatie Traxio al aan de alarmbel. Zij willen een plan met een beter overzicht van de werken, een beter aanbod aan alternatieven en snellere realtime informatie. Zo'n breder plan komt er volgens de minister, al blijft de vraag voorlopig wanneer. “Mijn diensten zijn er mee bezig omdat er ook nog andere werven op de Ring rond Brussel op ons afkomen, dus we gaan er nog uitgebreid over communiceren. Er kunnen ook nog extra maatregelen worden uitgewerkt, waaronder extra portieken en bijkomende rijstrooksignalisatie”, aldus De Ridder.