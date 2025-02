Het is vandaag stil boven onze regio. Geen enkel vliegtuig mag opstijgen van of landen op Brussels Airport in Zaventem. Door de nationale stakingsdag is er vandaag te weinig veiligheidspersoneel en is luchtverkeersleider Skeyes ook niet voldoende bemand. Dat levert bijzondere beelden op in de vertrekhal van de luchthaven. Op een enkele gestrande reiziger na, is het er leeg en stil.