Maakt Linkebeek maandag een einde aan jarenlange GEN-patstelling?

Maandagavond beslist de Linkebeekse gemeenteraad over een dading van Infrabel en Tuc Rail. Daarmee zou een einde kunnen komen aan de jarenlange blokkering van het GEN-dossier.

De voltooiing van het Gewestelijk Expressnet, dat een verdubbeling van het aantal sporen van en naar Brussel inhoudt, loopt al jaren spaak. In Linkebeek stuit de verdubbeling van het aantal sporen op verzet. Zowel de gemeente Linkebeek, een burgercollectief als een individu verzetten zich tegen de vergunningsaanvraag van Infrabel om het aantal sporen te verdubbelen.

Om de gordiaanse knoop te ontwarren doet Infrabel de Randgemeente in maart een ultiem compromisvoorstel: geen verdubbeling van het aantal sporen en dat voor zeker twaalf jaar, maar dan verdwijnt station Linkebeek. Het station zou dan via een passerelle en een voetgangersweg worden verbonden met het vernieuwde treinstation in Ukkel. Op de gemeenteraad van 31 maart keurt een nipte meerderheid het voorstel goed.

Maandag is het D-Day voor alle betrokkenen. Dan buigen de Linkebeekse gemeenteraadsleden zich over het concrete dadingsvoorstel. Het is afwachten wat Infrabel zal doen als de gemeenteraad de dading afwijst. Ook de gemeente Ukkel kijkt met argusogen naar de stemming, schrijft Bruzz. Daar hopen ze op een terugkeer naar het originele plan met vier sporen. "De enige garantie op een echt GEN”, laat Ukkels schepen van Mobiliteit Jonathan Biermann weten aan Bruzz.

Een pendelaarspetitie die ijvert voor het behoud van station Linkebeek is ondertussen al bijna 2.000 keer ondertekend, schrijft het Nieuwsblad. De ondertekenaars wijzen op het belang van het station voor heel wat mensen die zowel tijdens de week als in het weekend van de Rand naar de hoofdstad pendelen en omgekeerd.

