10 jaar fietssnelwegen in Vlaanderen: “Blijven inzetten op snelle en veilige verbindingen”

De fietssnelwegen zijn een initiatief van de vijf Vlaamse provincies. Tien jaar geleden bundelden ze hun ideeën en werd een Vlaams netwerk uitgetekend van 110 fietssnelwegen oftewel 2.400 kilometer. “Als we doorspoelen naar 2024 zien we een netwerk van ondertussen 130 fietssnelwegen dat bestaat uit 2.800 kilometer, een uniforme leesbaarheid én een website met routeplanner. Van het aantal kilometers is vandaag al 2.037 kilometer berijdbaar. De Vlaamse provincies ontwikkelden ook een gezamenlijke huisstijl voor de bewegwijzering. Zo zie je op heel wat fietssnelwegen de blauwe F-bordjes en vloerstickers verschijnen”, klinkt het bij de Vlaamse fietssnelwegen.

Daarom blijven ze ook de komende jaren verder inzetten op de optimalisatie en het promoten van de fietssnelwegen. Samen met de betrokken partners worden door de fietssnelwegen steden en gemeenten vlot, veilig en comfortabel met elkaar verbonden. “Op Wereldfietsdag bedanken we de fietsers op de fietssnelwegen. Dankzij hen zijn onze fietssnelwegen immers een succes”, zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Tom Dehaene. “Maar we willen hen ook aansporen om te blijven fietsen. En dat doen we met leuke acties, zoals op de F20 in Halle. Die verbindt Halle met Brussel en wordt gemiddeld door zo’n 1.011 fietsers per dag gebruikt.”