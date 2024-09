Bestuurder trekt spoor van vernieling door Westdijk: voertuig crasht tegen gevel, lantaarnpaal en voertuigen

Elliot Beller was als een van de eersten ter plaatse. “Door die keiharde knal ben ik naar buiten gerend”, vertelt Elliot, die duidelijk nog onder de indruk is van het voorval. “Ik zag dat die Volvo tegen een geparkeerde Ford was gebotst. Ik heb meteen mijn gsm gepakt en naar de 112 gebeld. “De chauffeur was wel stabiel, maar in shock. Samen met de buren hebben we geprobeerd om met hem te praten, maar dat was moeilijk. Het was een jonge gast die alleen Engels sprak.” De brandweer kwam kort daarna ter plaatse en bevrijdde de man uit zijn voertuig. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De grootste materiële schade werd geleden door Justyna Sakher. Haar wagen werd volledig werd vernield bij het ongeval. Volgens haar reed de bestuurder vermoedelijk onder invloed en met hoge snelheid. “Hij heeft niet alleen mijn auto kapotgereden, maar raakte ook nog een boom die is afgeknakt en een hondentoilet. Ik heb maar één auto en zal nu voorlopig met de fiets mijn plan moeten trekken, tot ik iets anders kan regelen”, voegt ze eraan toe.

Naast de auto van Justyna raakten ook verschillende andere geparkeerde voertuigen beschadigd. Onder meer de voor- en zijruit van een bestelwagen werd verbrijzeld. De getroffen woning moest gestut worden en een houten plaat bedekt de vernielde voordeur. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. De Westdijk bleef urenlang afgesloten.