‘Digitaal opstappen’ op bus of tram van De Lijn zonder je kaart te scannen: “Sneller en eenvoudiger”

Wie een busabonnement heeft bij De Lijn kan vanaf nu digitaal opstappen. Je hoeft je MoBIB-kaart dan niet meer te scannen op de bus, maar je kan je rit al voor je opstapt registreren via de app van De Lijn. Dat is sneller, en je moet dus ook niet op zoek gaan naar je kaart. De Lijn stelde het initiatief vanmorgen voor in Leuven.