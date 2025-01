Dringende herstelling wegdek leidt tot extra verkeershinder op Ring rond Brussel

In Zaventem werkt De Werkvennootschap al enkele maanden aan de herinrichting va het verkeersknooppunt van de Ring met de A201. Al het verkeer moet er daardoor over smallere, tijdelijke rijstroken. Eergisteren werd er een scheur van 40 meter in het asfalt van één van de rijstroken vastgesteld. Volgens De Werkvennootschap hoopt de werken deze middag al te kunnen afronden, tot dan is het langer aanschuiven op de binnenring. Ook het verkeer dat op de E19 vanuit Antwerpen richting Brussel rijdt ondervindt enige hinder.