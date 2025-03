Einde Europabrugwerken in zicht: "Beton laten uitharden"

De Europabrugwerken zijn het sluitstuk van de ingrijpende veranderingen in het Vilvoordse straatbeeld. Eerst pakte de Werkvennootschap de Stationslei aan, vervolgens het Heldenplein en de Vuurkruisenlaan. Dan was de Europabrug over het Zeekanaal aan de beurt, een samenwerking met de Vlaamse Waterwegen. Het is een beweegbare brug, wat betekent dat eraan werken zeer precair is. We wilden de fietskwaliteit en de vrije trambusbedding doortrekken om zo tot de halde Kassei te geraken en, natuurlijk, veel verder", zegt Marijn Struyf, woordvoerder van de Werkvennootschap.

Eind vorig jaar moesten de werken al klaar zijn, maar dat bleek onhaalbaar. "We hebben geen grote problemen gehad, maar met zo'n beweegbare brug weet je nooit wat je gaat vinden. Daarom is de einddatum van de werken opgeschoven richting april. Die paar maanden achterstand zijn gezien de grootorde van de werken niet abnormaal", zegt Struyf. "We moeten nu nog wachten op de uitharding van het beton aan de zuidkant van de brug. Dat duurt zo'n 28 dagen, dan hebben we nog acht dagen nodig voor de afwerking."