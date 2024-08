Fossebaan in Ternat krijgt nieuw wegdek en fietspaden: “Groen zoveel mogelijk behouden”

De eerste plannen om de Fossebaan her in te richten dateren al uit 1997. De voorbije jaren werden de nodige subsidies gezocht, maar eind vorig jaar werd beroep aangetekend tegen de plannen. “We hebben intussen over de hele lijn gelijk gekregen, verder beroep is niet mogelijk”, zegt burgemeester Michel Vanderhasselt. “We zijn bijzonder tevreden dat de laatste obstakels van de baan zijn en de vergunning definitief is. De voorbereidende werken starten dit jaar nog, de eigenlijke heraanleg is voorzien voor 2025.”

De totale kost van de herinrichting bedraagt zo’n 6,2 miljoen euro. “De ingrepen zijn essentieel om de Fossebaan veiliger te maken", zegt schepen van Mobiliteit Gunter Desmet. “Waar mogelijk worden aan beide zijden van de weg enkelrichtingsfietspaden aangelegd. Waar dat niet mogelijk is, worden fietssuggestiestroken aangelegd, samen met een nieuw voetpad aan de pare zijde van de straat. Zo kunnen de bomen aan de andere kant behouden worden. Verder worden grachten hersteld, het wegdek vernieuwd en wordt er gescheiden riolering aangelegd.”

In de jaren 80 werden er platanen tot heel dicht tegen de rijbaan aangeplant. De experts van het studiebureau adviseerden om de weg wat te verschuiven, waardoor de platanen aan de ene kant van de weg kunnen behouden blijven. “Dat betekent wel dat de bomen aan de andere kant moeten verdwijnen”, zegt schepen van Milieu Geert De Feyter. “We doen het maximum om de straat groen te houden. We doen dat door 60 bomen ter plaatse te vervangen door reeds stevige jonge bomen.”