Houten voetgangers- en fietsersbrug over Vierarmenkruispunt succesvol geïnstalleerd

De brug is uniek in België, omdat het gaat om een kokerconstructie die 67,5 meter moet overbruggen zonder pijler. Dankzij de keuze voor hout als circulair bouwmateriaal is het bouwwerk ook zo goed als CO2-neutraal.

In installatie van de brug was een huzarenwerk. De verschillende onderdelen werden eerst gebouwd in een gespecialiseerd atelier in Duitsland en vervolgens getransporteerd naar een afgebakende werfzone op de middenberm van de Tervurenlaan. Daar stelden arbeiders en schrijnwerkers de brug samen. Eens de brug gebouwd was, schoof de aannemers er wielen onder. Zo kon de brug richting het Vierarmenkruispunt gereden worden. Eens aangekomen, werd de brug gepositioneerd en omhoog getild om zo op de juiste plaats te laten zakken.

Het Vierarmenkruispunt staat al jaren bekend omwille van de grote verkeersdrukte. Dat weegt op de verkeersveiligheid, ook voor fietsers en voetgangers. De brug moet een antwoord bieden op die situaties. Bovendien maakt ze deel uit van de fietssnelweg F29 tussen Leuven en Brussel. Ook zal ze een meerwaarde bieden voor het toekomstige Ringfietspad tussen Vierarmen en de F203 in Zaventem.