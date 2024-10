Iconisch gebouw café Twee Zwartjes gaat tegen de vlakte

Tegenwoordig is er het restaurant La Cigale gevestigd, maar het gebouw op de kruising van de Fossebaan en de Assesesteenweg huisvestte eerder café Barrock en de beruchte kroeg Twee Zwartjes. Het café werd vernoemd naar de twee zwartharige dochters van de vroegere cafébaas.

Het kruispunt in Wambeek moet verkeersveiliger. "We gaan het kruispunt wat compacter maken zodat de zichtbaarheid daar beter wordt. Verder gaan we ook oversteekplaatsen aanleggen voor voetgangers en fietsers. Er komen ook twee afslagstroken zodat als je op de steenweg rijdt, je minder moet opletten voor afslaand verkeer," zegt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer. Ook komen er een hoppinpunt, een tiental parkeerplaatsen, overdekte fietsstallingen en verhoogde bushaltes.

Zodra de werken verderop in de Steneburgstraat klaar zijn, beginnen de werken aan het kruispunt. "Normaal gezien zullen de werken ergens in 2026 starten," zegt De Coster, "In een eerste fase van onze werken gaat Aquafin rioleringswerken uitvoeren. Daarop aansluitend zullen wij de bovengrondse herinrichting en de installatie van het hopinpunt voor onze rekening nemen."