NMBS voert stiltezones in op rijtuigen: “Reizigers hebben nood aan stilte”

Begin vorig jaar startte NMBS een test met stiltezones op de IC-treinen tussen Eupen en Oostende en tussen Brussel en Luxemburg. De reactie van de reizigers was zeer positief, zowel bij pendelaars als bij de vrijetijdsreizigers. Negen op de tien reizigers die plaatsnam in de stiltezone zei tevreden te zijn over het concept. “De nood aan stilte is vooral voor de langere trajecten het meest van tel. Vandaar dat we ervoor kiezen dit uit te rollen op de belangrijkste IC-verbindingen, ofwel de treinen tussen de grote steden waar ook de meeste reizigers gebruik van maken”, klinkt het bij de NMBS. “Tegen volgende zomer zal 65% van alle reizigers die reizen tussen de grote steden gebruik kunnen maken van een stiltezone.”

Concreet zullen er in elke trein die bestaat uit M6- of M7-dubbeldeksrijtuigen één of meerdere rijtuigen zijn met een stiltezone. Deze bevindt zich telkens op de benedenverdieping van het rijtuig. “Reizigers kunnen de stiltezone herkennen aan de stickers en pictogrammen die zowel aan de binnen- als de buitenkant van het rijtuig hangen. Wie plaatsneemt in een stiltezone wordt gevraagd om niet hardop te praten of te telefoneren, de mobiele telefoon op stil te zetten en het volume van de hoofdtelefoon of oortjes niet te luid te zetten.”