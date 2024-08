TUI-vliegtuig maakt noodlanding na brandmelding, passagiers geëvacueerd

Volgens een TUI-woordvoerster was er een brandindicatie tijdens de landingsprocedure maar werd er geen brand of rook vastgesteld. Het toestel wordt momenteel nog volledig gecontroleerd. Niemand raakte gewond. Hoeveel passagiers op het vliegtuig zaten is de voorlopig onduidelijk. Het vliegtuig werd helemaal doorzocht en er werd niks gevonden. Twee passagiers verkeerden in emotionele shock.