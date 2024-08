Twee rijstroken afgesloten op de Binnenring in Sint-Stevens-Woluwe

Op de Binnenring ter hoogte van Sint-Stevens-Woluwe, zijn zeker tot morgenochtend twee rijstroken afgesloten. Door de hitte is er schade aan het wegdek. Dat was nog maar pas vernieuwd. Om het te herstellen, moet de aannemer een volledige nieuwe laag asfalt gieten. Dat asfalt heeft tijd nodig om af te koelen, daarom duren de werken zeker nog tot morgenochtend. Het verkeer moet er tot dan over één rijstrook, wat tot de nodige vertraging leidt.