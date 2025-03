Wagen en bus De Lijn botsen frontaal op elkaar: “Veel verkeershinder, geen gewonden”

De Audi A2 en de bus van De Lijn botsten rond 16.50 uur om een voorlopig onduidelijke reden frontaal op elkaar. Volgens burgemeester Kurt Ryon zijn daarbij geen gewonden gevallen, noch in de bus noch in het voertuig, al kwam er wel een ziekenwagen ter plaatse. “De buschauffeur was wel in shock. De weg is volledig afgesloten en dat zal nog een tijdje zo blijven.”

Het verkeer vanuit Kampenhout, Perk of Brussel kan niet richting Steenokkerzeel of Nossegem. Komend van de andere kant (o.a. Kortenberg of Nossegem) moet je de omleiding via de Wambeekstraat, Keistraat, Lesagestraat (achter de ANPR-camera) en Haachtsesteenweg volgen. Volg steeds de signalisatie en aanwijzingen van de politie.