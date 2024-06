Wagen rijdt in kanaal: bestuurder zwemt zelf naar de kant

Het ongeval gebeurde rond 19.45 uur. De hulpdiensten, waaronder de duikers van de brandweer, kwamen meteen massaal ter plaatse. “Ter hoogte van de Sluisweg in Zemst is een voertuig in het water beland”, bevestigt woordvoerder Jens Van Den Troost van de politiezone KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst).

“De bestuurder, die alleen in het voertuig zat, is op eigen kracht naar de kant gezwommen. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis voor verdere zorg. Waarom de wagen in het water is beland, is nog niet duidelijk." De hulpdiensten ontfermen zich over het voertuig in het water.