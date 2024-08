Werkzaamheden op Ring rond Brussel doen files toenemen

Op de Buitenring in Wemmel passeren dagelijks zo'n 100.000 voertuigen. En dat mogen er dan wel nog altijd minder zijn dan voor corona, dat betekent niet dat het rustig is. Door het natte weer waren er heel wat files. Maar ook de vele werkzaamheden op en rond de Ring doen de files toenemen. Zo was er vorig jaar aan het Viaduct in Vilvoorde drie keer meer file op de Binnenring dan op de Buitenring. En aan het Vierarmenkruispunt stond er het vaakst file, gemiddeld zo’n acht uur per dag. Vooral 's avonds is het drukker, want dan zijn de files rond Brussel de helft zwaarder dan voor corona.