Dora uit Pepingen is Belgian Bullet

Onze regio heeft een Belgian Bullet, dat is een meisje dat deel uitmaakt van de Belgian Bullets, het vrouwelijke nationale bobsleeteam. Haar naam is Dora De Haeseleer en ze woont in Heikruis bij Pepingen. De 19-jarige Dora kwam als sterkste uit de selectiedagen. Haar doel zijn de Olympische Winterspelen van 2020.

Dora De Haseleer doet al jaren aan atletiek. De atlete van Olympic Essenbeek Halle behoort tot de top 20 van België op de 60, 100 en 200 meter. Dora studeert lichamelijke opvoeding aan de KU Leuven en sinds kort heeft ze een topsportstatuut omdat ze nu deel uitmaakt van het Belgische bobsleeteam. Ze bleek de sterkste tijdens de selectiedag.

Dora beschikt als sprintster over de juiste dosis explosiviteit. Ze moet ook sterk zijn, want een slee weegt rond de 200 kg. Als je zo'n slee vanuit stilstand in beweging moet brengen richting bobsleebaan, is die kracht echt wel nodig.

Ondanks alles moet voor Dora het echte werk nog beginnen. Van 21 tot 26 oktober trekt Dora naar trainingskamp in Winterberg. Ze zal niet als pilote, maar wel als remster in de bobslee van 2 fungeren. In Winterberg duikt ze voor het eerst de harde, metalen slee in.

Het grote doel van de Belgian Bullets is met twee sleeën de kwalificatie afdwingen voor de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking.

CEO van de Belgische bobsleefederatie Geert Vanvaerenbergh uit Galmaarden heeft nog meer goed nieuws. Naast een herenteam, komt er ook een para-bobsleeteam. Daarbij een kandidaat uit Oetingen!

Meer over Dora en de bobsleesport, morgenavond in het sportnieuws op RINGtv.