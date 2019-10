Halle-Gooik verliest van Benfica: 2-6

In de laatste wedstrijd van de Main Round van de Champions League Futsal heeft Halle-Gooik zaterdag verloren van één van de topfavorieten, Benfica. Eindstand was 2-6.

Halle-Gooik kwam al snel op achterstand door een doelpunt van Fernandinho. Dat was een beetje tegen de gang van het spel in, want Halle-Gooik was goed aan de wedstrijd begonnen, onder meer via een kans voor Patias.

Halle-Gooik ging meteen op zoek naar de gelijkmaker en even later kon Patias voa Grelli de stand wel in evenwicht brengen. Maar de veelbelovende 1-1 Via Robinho werd het 1-2 voor Benfica en na amper 6 minuten stond het al 1-3 via Fernandinho. Aan het doelpunt ging een foutje van Patias vooraf. Het is niet de eerste keer deze week dat Halle-Gooik de foutjes duur bekoopt.

Via Henmi werd het 1-4, na een foutje van doelman Redivo. Cecilio maakte er 1-5 van en het was Tomic die voor Halle-Gooik kon milderen tot 2-5. Uiteindelijk zet Cecilio de 2-6 op het bord.

Geen nood voor Halle-Gooik. Om door te stoten, is het nodig dat een team in een poule van vier bij de eerste drie eindigt en dat is voor Halle-Gooik (derde) het geval. In de groep van Halle-Gooik hebben Benfica en Kherson 7 punten. Halle-Gooik heeft er 3 en Araz uit Azerbeidjan eindigt laatste met 0 punten.

Verlies voor Halle-Gooik, maar met de organisatie van de Main Round in Halle liep het deze week wel feilloos Er waren in Halle meer dan 2000 bezoekers op 3 dagen.