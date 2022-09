Merckxiaans is inderdaad sinds gisteren de stempel die gedrukt wordt op het wielerjaar van Remco Evenepoel. Is dat terecht? We vroegen het aan Eddy Merckx zelf.

Merckx over Evenepoel: "Remco's seizoen is er eentje voor de geschiedenisboeken"

“Ik denk dat Remco hetzelfde heeft gedaan als ik gedaan heb in '71. Klassiekers winnen en een grote ronde én nog wereldkampioen worden. Ik denk dat niet iedereen dat kan voorleggen en Remco heeft het voorgelegd dus dat is uitzonderlijk”, reageert Merckx. Eén dag na de wereldtitel van de kogel van Schepdaal is het voor Merckx duidelijk: het seizoen van Evenepoel is er één voor de geschiedenisboeken.

Zo'n prachtseizoen afleveren na een jaar vol kommer en kwel en de vele negatieve commentaren in de pers, getuigt volgens Merckx van grote klasse. “Ik denk dat Remco zeker mentaal heel sterk is. Hij is ook goed omringd en zit in een professionele ploeg. Daarom zeg ik ook dat hij niet toevallig dit jaar wereldkampioen is en dat hij de volgende jaren zeker nog grootse prestaties zal leveren. En misschien ooit de Tour de France. Dat zou mooi zijn én voor mij een groot genoegen.”