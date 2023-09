Senioren sporten samen in Grimbergen

“Jaarlijks wisselt de seniorensportdag, een organisatie van de seniorenraad in samenwerking met het Lokaal Bestuur, af tussen LDC Ter Borre en sporthal Prinsenbos. Met verschillende sporten in de aanbieding, een stukje taart, een koffie of iets lekker fris”, legt schepen van Welzijn Jean-Paul Windelen uit. Dit keer stonden een potje petanque, een fietstocht van 25 km, een wandeling van 7 km, een initiatie lijndansen en een sessie yin-yoga op het menu. Een verslag zie je vanavond in ons nieuws.