Sportigo organiseert uniek motorcrosskamp in Gooik

De laatste week voor het schooljaar terug begint en dus het goede moment om nog eens alle energie kwijt te spelen. In Gooik hebben ze daar de perfecte sport gevonden: motorcross. Vzw Sportigo is dan ook een van de enige uit de regio die zo'n sportkamp aanbiedt. Van 6 tot 12 jaar, allemaal springen ze op de motor, al is dat soms met vallen en opstaan.

Geen speelpleinwerking of voetbalkamp bij Sportigo in Gooik, maar wel een motorkamp. 45 kinderen crossen door de voormalige voetbalvelden van KV Kester-Gooik en zo'n kamp is uniek in België. Wij gingen vanochtend langs. De reportage zie je in ons nieuws