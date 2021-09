‘Boerenpsalm’ vertaalt landbouwproblematiek naar theater

In Gaasbeek vond afgelopen weekend de theatervoorstelling 'Boerenpsalm' plaats. Dat is de masterproef van Martha Balthazar, dochter van regisseur Nic Balthazar en journaliste Lieve Blancquaert. ‘Boerenpsalm’ vond midden in de Gaasbeekse natuur plaats, met mooie vergezichten op de pittoreske Lennikse deelgemeente.

‘Boerenpsalm’ gaat over - de naam verraadt het al - het landbouwleven. De voorstelling is opgebouwd rond gesprekken tussen landbouwers en beleidsmakers, beleidsmakers en theatermakers, enzovoort. “Ik heb zelf niet veel met landbouw, maar toen ik voor een ander project een marktkraamster interviewde, vertelde ze mij dat het niet goed ging met de landbouwers. Ik ben geïntrigeerd geraakt door het boerenleven en ben dat gaan onderzoeken”, legt Martha Balthazar het ontstaan van ‘Boerenpsalm’ uit.

Martha Balthazar werkte in De School van Gaasbeek aan haar voorstelling. Het mooie landschap van Gaasbeek is dan ook doelbewust gekozen als decor. “Het is leuk om werk te kunnen tonen dat in de school vorm heeft gekregen”, zegt Hugo De Greef van de School van Gaasbeek. “De mooie omgeving van Gaasbeek sluit perfect aan bij het onderwerp van de landbouw. Het decor is als het ware een extra personage in de voorstelling.”

‘Boerenpsalm’ fileert de landbouwproblematiek op eigenzinnige wijze. Verschillende stemmen komen daarbij aan bod: de ploegende mens, de minister van landbouw, de natuurbescherming en de sectorgroepen. De voorstelling trekt na Gaasbeek verder op doorreis langs Vlaamse velden.