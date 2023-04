‘Een beetje wilder’ moet gemeenten rondom het Zoniënwoud groener maken

In Hoeilaart is vandaag de campagne ‘Een beetje wilder’ op gang getrapt. De campagne moet de inwoners van Tervuren, Hoeilaart, Overijse en Sint-Genesius-Rode aanzetten om hun tuinen te vergroenen en mee te denken over meer bomen en planten in de publieke ruimte van deze gemeenten.