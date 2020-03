“Kappers worden in de steek gelaten”

Voor veel zelfstandigen is het nog helemaal niet duidelijk wat ze nu best doen: sluiten of open blijven. Krantenwinkels of kappers zitten bijvoorbeeld met die vraag. Want ook bij hen komt er dagelijks veel volk over de vloer, en zijn ze met hun klanten nauw in contact. Kappersfederatie Coiffure.org pleit dan ook voor het sluiten van de kapsalons.