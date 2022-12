“Pepingen is het Francorchamps van Vlaanderen geworden”

Oppositiepartij N-VA vroeg de resultaten op van de snelheidsdisplays van de gemeente Pepingen. Daaruit blijkt dat in veel straten te snel gereden wordt. Zo werden er snelheden tot 163 kilometer per uur gemeten in de Huttestraat in de dorpskern van Bogaarden. N-VA vraagt het gemeentebestuur om actie en proactiviteit, maar vraagt zich af of het bestuur wel de wil en de kunde heeft om in te grijpen.

Uit de resultaten van de zogenaamde smileyborden blijkt dat er in de Eikstraat snelheden tot 152 km per uur gemeten zijn. In de Hondzochtstraat staat het record op 150 km per uur en in de Molenhofstraat en op de Lenniksesteenweg 122 km per uur. Het gaan niet om eenmalige overtredingen. Bijna tot meer dan de helft van de gemeten snelheden liggen boven de maximumsnelheden. Oppositiepartij N-VA verwijt het bestuur van Pepingen een gebrek aan visie om in te grijpen. “Onder het mom van participatie werden telramen uitgedeeld aan geïnteresseerde burgers,” klinkt het in een persbericht. “Maar men is vergeten om die op te volgen. Men is ook veel te laat begonnen met het uitrollen van een mobiliteitsplan. Alles staat nog in z’n kinderschoenen.”

Volgens N-VA moet er meer samengewerkt worden. “De gemeente Pepingen heeft noch de wil, noch de mogelijkheden om iets structureel te ondernemen,” aldus gemeenteraadslid Gerda Claeys die ook voorzitter is van N-VA in Pepingen. De partij kijkt naar de voorbeelden van Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek waar ingezet wordt op preventie, maar indien nodig ook op repressie. Een andere oplossing ziet de partij in schaalvergroting en gedeelde expertise. “We moeten in het Pajottenland een grote mobiliteitscel oprichten waar ambtenaren zich meer kunnen toeleggen op hun kerntaak: veilig en vlot verkeer.”