“Politie van zone Pajottenland verdient meer respect”

De WK-matchen van de Rode Duivels die massaal bekeken werden op groot scherm zijn één van de vele evenementen waarvoor politieagenten het afgelopen jaar paraat stonden. 2018 was een bijzonder druk jaar volgens de Pajotse hoofdcommissaris Marc Hellinckx. Door het uitzonderlijke zomerweer werden er nog meer evenementen georganiseerd en ook de terreurdreiging blijft de werkdruk verhogen. De laatste weken waren er dan weer een reeks betogingen in Brussel waar ook Pajotse agenten moesten optreden.

"Ik wil de mensen roemen voor hun flexibiliteit die ze getoond hebben. We stellen vast dat jaar na jaar steeds meer verwacht wordt van politiemensen. Dat ze beschikbaar zijn voor de talloze evenementen. Men vergeet soms te denken aan de work-lifebalance die toch wel belangrijk is, ook voor de politiemensen, " aldus Hellincx.

De politie kampt bovendien in heel wat zones met een personeelstekort. In de politiezone Pajottenland zijn er wel voldoende inspecteurs, maar te weinig leidinggevenden. Terwijl politiemensen hun job uitoefenen, krijgen ze ook steeds vaker commentaar van misnoegde mensen. "We hebben vorig jaar 13 gevallen geregistreerd van fysiek of verbaal geweld tegen politiemensen wat eigenlijk niet door de beugel kan," zegt de Pajotse hoofdcommissaris.

Wat 2019 betreft, breidt de politiezone haar ANPR-cameranetwerk uit van vijf naar acht sites, met nieuwe trajectcontroles in Gooik, Herne en Galmaarden. En in Lennik worden de camera's vernieuwd. Dat zal een extra inspanning van de politie vragen want uit cijfers blijkt dat, als mensen hun rijgedrag niet aanpassen, minstens 45.000 bestuurders in de politiezone Pajottenland volgend jaar een boete in de bus mogen verwachten.