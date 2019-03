“Voortbestaan Homevil bedreigd”

Het voortbestaan van Homevil is bedreigd omdat de Vlaamse overheid de instelling in een financiële wurggreep houdt. Dat zegt burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte. Aanleiding is de nieuwbouw die door aanslepende procedures al een jaar nagenoeg volledig leeg staat.

Homevil vangt 38 mensen op in haar wooncentrum en nog eens 20 personen in dagopvang. Vorig jaar bouwde het een nieuwe vleugel voor acht mensen met een zware handicap. Kostprijs van het gebouw: meer dan 1 miljoen euro. Een jaar nadat de bouw klaar is, zit er nog maar één persoon in de vleugel.

“Door een ongelofelijke warboel en kafkaiaanse aanpak bij de Vlaamse administratie zijn er 15.000 wachtenden voor de toekenning van hun Persoonsvolgend Budget (PVB). Met dat geld kan een meerderjarige zorg en ondersteuning aankopen. Omdat die op hun geld blijven wachten, dienen zich amper kandidaten aan om de nieuwe vleugel van Homevil te betrekken,” zegt burgemeester Hans Bonte.

Bonte vraagt dan ook een dringende oplossing, vooral ook omdat Halle-Vilvoorde nog altijd met een historische achterstand van welzijnsvoorzieningen kampt. “Dit is niet alleen nefast voor mensen met een zware handicap die nu thuis moeten worden opgevangen, maar het houdt ook Homevil in een financiële wurggreep. De zorginstelling moet ook haar leningen afbetalen en personeel bekostigen,” besluit Bonte.

Foto: Homevil