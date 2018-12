1 op de 5 burgemeesters is een vrouw

Vrouwenbeweging Vrouw en Maatschappij en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten berekenden dat in Vlaanderen amper 45 van de 300 burgemeesters die vanaf 1 januari aan de slag gaan, vrouw zijn. Omgerekend is dat maar 15,2 procent. Zes jaar geleden was het nog 15,9. Een blik op de lijst met burgemeesters van Halle-Vilvoorde leert ons dat 6,66 van de 35 burgemeesters in de regio vrouwen zijn. Dat cijfer na de komma heeft te maken met de situatie in Opwijk, waar Inez De Coninck in 2021 het roer overneemt van Albert Beerens. In Lennik volgt Irina De Knop zichzelf op, net als Inge Lenseclaes in Overijse en Ingrid Holemans in Zaventem. Londerzeel krijgt Conny Moons als burgemeester, in Meise is dat Gerda Van Den Brande en in Zemst Veerle Geerinckx. De enige gemeente waar nog niet duidelijk is wie de sjerp zal dragen is Linkebeek. Halle-Vilvoorde telt daarmee momenteel 19 procent vrouwelijke burgemeesters. Nog altijd een mager resultaat, maar toch een stuk beter dan het Vlaams gemiddelde.

Volgens Vrouw & Maatschappij volstaat de maatregel niet die zegt dat op verkiezingslijsten evenveel mannen als vrouwen moeten staan en dat op de eerste twee plaatsen geen mensen van hetzelfde geslacht mogen staan. De vrouwenbeweging wijst erop dat vrouwen nog altijd veel minder kans maken om de lijst te trekken. En laat nu natuurlijk net die plaats de beste garantie zijn op het burgemeesterschap.