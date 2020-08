10 miljoen euro voor extra capaciteit in scholen Vlaamse Rand

De Vlaamse overheid trekt meer dan 10 miljoen euro uit voor extra capaciteit in scholen voor de Vlaamse Rand. Met dat bedrag moeten zo’n 1.095 plaatsen gecreëerd worden in het secundair onderwijs.

Vlaanderen verwacht tegen schooljaar 2024-2025 een tekort van tienduizenden plaatsen en investeert daarom in bijkomende capaciteit. Vooral in de Vlaamse Rand is die hard nodig. 4,7 miljoen euro gaat naar de onderwijszone Dilbeek, 4,1 miljoen euro naar de regio Vilvoorde en 1,5 miljoen euro naar onderwijszone Halle.

De middelen komen bovenop het bedrag dat al eerder was voorzien voor de periode 2019-2022. De 10 miljoen euro wordt in 2021 uitgegeven. “We kunnen het ons dus letterlijk niet permitteren om niet te investeren in de kwaliteit van ons onderwijs én in voldoende plaats in de klas”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).