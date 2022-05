100 jaar academie in Vilvoorde

Het academieleven bruist in Vilvoorde. Op tien jaar tijd is het leerlingenaantal van de Academie voor Muziek, Woord en Dans verdubbeld van vijfhonderd naar duizend. “Samen met de Academie voor Beeldende Kunsten vormt ze het kloppende hart van wat cultuur en onderwijs verbindt”, zegt schepen Jo De Ro. “En in een stad met heel veel jonge mensen die in de hele wereld hun roots hebben kunnen muziek, woord en dans geen beter bindmiddel zijn tussen jonge mensen.”

Als er de voorbije honderd jaar iets is veranderd in de aanpak van academie voor Muziek, Woord en Dans dan is het wel dat ze veel kindvriendelijker is geworden. De tijd dat de academie in de eerste plaats een aanloop was naar een professionele muziek- of danscarrière is voorbij. Iedereen die geïnteresseerd is, krijgt een kans. Meer info over de musical en de rest van de feestprogrammatie vind je op de website van de academie.