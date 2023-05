100 jaar Eendracht Vilvoorde in boek gegoten

Eendracht Vilvoorde is de eerste Vilvoordse sportclub die 100 kaarsjes mag uitblazen. De geschiedenis van de club werd in een boek gegoten. Schrijver Johan Van Win ook een persoonlijke band met de club. “Mijn grootvader en vader hebben bij de club gespeeld”, zegt Van Win. “Mijn voetbalt er nu ook. Ik ben de enige in de rij die er niet heeft gespeeld, maar aan mij is er ook geen groot voetballer verloren gegaan.”

De club wordt in 1922 opgericht in de rand van de socialistische beweging en zijn dan ook gaan spelen in het Arbeiders Sportverbond, een federatie die ze altijd trouw zijn gebleven. Nooit werd een speler betaald bij de club, maar de spelers kregen wel andere voordelen. Dankzij internationale contacten, speelde het wedstrijden in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. “Zo’n reis betekende wel wat voor de werkende mens in de jaren ’30, ’40 en ’50. De meeste Vilvoordenaars waren nog maar amper van huis geweest en hadden amper de zee gezien”, zegt Van Win.

Rond de eeuwwisseling ging de club door een diep dal, zo was er op een bepaald moment enkel een veteranenploeg actief. “Vandaag lijken jonge mensen opnieuw de weg terug te vinden naar Eendracht Vilvoorde en lijkt de club in goede gezondheid te verkeren. Er is het vooruitzicht om nog ettelijke jaren door te gaan”, aldus Van Win.