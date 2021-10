12-jarige Esmée geselecteerd voor WK Tumbling voor jongeren

De 12-jarige turnster Esmée Van den Steen uit Opwijk is geselecteerd voor het World Amateur Go Championship in Baku, de hoofdstad van Azerbeidjan. Voor Esmée is dat een beloning voor haar harde werk, want de tiener doet maar liefst 13 uur per week aan tumbling.