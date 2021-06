12 maanden cel voor Liedekerkenaar die 12-jarige dochter onmenselijk behandelde

De vader en de plusmama hadden hun kat gestuurd naar de rechtbank op de zitting vorige maand, maar vanmorgen daagde er wel een advocaat op om het vonnis aan te horen, nadat de ouders in de media hadden gelezen over hun proces. De rechter was streng voor de vader van het meisje, die zijn dochter lange tijd onmenselijk had behandeld. Het kind werd systematisch geslagen en vernederd en moest slapen in een berghok. Ze kreeg vaak droog brood te eten en mocht niet meegaan op gezinsuitstapjes. Ze onderging dagelijks lijfstraffen en mocht enkel de leefruimte betreden wanneer ze moest babysitten op de jongere kinderen van het gezin. Op school had ze vaak onvoldoende eten en werd ze meermaals betrapt door de leerkrachten bij het stelen van de brooddozen van de andere kinderen omdat ze honger had. Op koude dagen probeerde ze er alles aan te doen om niet buiten te moeten spelen omdat ze geen jas mee had naar school.